Policija poziva motoriste k previdni vožnji

Ljubljana, 5. junija - Agencija za varnost prometa in policija opozarjata na varno udeležbo motoristov na cestah. V maju je umrlo osem voznikov enoslednih motornih vozil, kar je toliko kot marca in aprila skupaj, zato na policiji opozarjajo, da napotki in priporočila za varnost na cesti niso namenjena sama sebi.