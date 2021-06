Petkovi kolesarji danes proti diktaturi in v podporo sodni veji oblasti

Ljubljana, 4. junija - Petkovi kolesarji danes protestirajo proti diktaturi in v podporo sodni veji oblasti. Obiskali so ustavno sodišče, okrožno sodišče in okrožno državno tožilstvo ter na vrata teh ustanov nalepili razglas, na katerem med drugim piše: "V tej ustanovi dosledno spoštujemo in upoštevamo ustavo RS, človekove pravice, zakone in uredbe ter vladavino prava".