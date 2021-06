Domžalska OŠ Rodica v prihodnje šolsko leto z novo jedilnico in kuhinjo

Domžale, 6. junija - Učenci domžalske Osnovne šole (OŠ) Rodica bodo v prihodnjem šolskem letu lahko kosili in malicali v dolgo pričakovani novi jedilnici. Gradbena dela na jedilnici in kuhinji so po slabem letu zaključena, sredi avgusta sledi prevzem objekta v uporabo, tako da bodo novi prostori pripravljeni na novo, kot upajo na domžalski občini, običajno šolsko leto.