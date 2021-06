Ameriška letalska družba United načrtuje potovanja z nadzvočnimi letali

New York, 4. junija - Ameriška letalska družba United načrtuje vrnitev potovanj s potniškimi letali, hitrejšimi od zvoka, do konca tega desetletja, čeprav je letalo, ki naj bi to izvedlo, trenutno le še umetnikova risba. Proizvajalo jih bo podjetje Boom Supersonic in United jih namerava uvodoma kupiti 15.