Društvo Junaki 3. nadstropja na pediatrični kliniki odprlo sobo zaupanja

Ljubljana, 6. junija - Društvo Junaki 3. nadstropja je skupaj z Lidlom Slovenija pred dnevi odprlo sobo zaupanja na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani. Namenjena bo pogovorom med starši in zdravniki na oddelku najmlajših bolnikov z rakom, saj do zdaj za težke pogovore o bolezni niso imeli posebnega prostora, so sporočili.