Ajpes v določenih dejavnostih pričakuje bistveno več plačilne nesposobnosti

Ljubljana, 5. junija - Pandemija ni enako vplivala na vse gospodarske družbe in Ajpes v določenih panogah letos pričakuje bistveno več plačilne nesposobnosti. Med temi navaja dejavnosti finančnih storitev, knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti, strežbe jedi in pijač, zračnega in vodnega prometa ter potovalnih agencij.