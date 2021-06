V DZ burni odzivi na zahtevo SDS in NSi za razpravo o programu Levice

Ljubljana, 4. junija - Na zahtevo SDS in NSi za izredno sejo DZ, na kateri bi obravnavali program Levice, saj ta po njihovem kaže na možnost protiustavnega delovanja, so se danes burno odzvale poslanske skupine. V SDS so pri tem poudarili, da je upravičeno pričakovati, da ustavo spoštujejo vse stranke, tiste, ki je ne, pa bi zato morale prevzeti odgovornost.