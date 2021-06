Zračni prostor EU poslej zaprt za beloruska letala

Bruselj, 5. junija - Zračni prostor Evropske unije je od danes zaprt za letala beloruskih letalskih družb. Za to so se konec maja zavzeli voditelji EU zaradi prisilnega pristanka Ryanairovega letala in aretacije opozicijskega novinarja Romana Protaseviča v Minsku, v petek pa je odločitev sprejel Svet EU.