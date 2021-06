Prvi predlogi sveta za digitalizacijo glede javne uprave, podjetniškega okolja in zdravstva

Ljubljana, 4. junija - Predsednik vlade Janez Janša se je danes sestal s predsednikom strateškega sveta za digitalizacijo Markom Borisom Andrijaničem in vodji delovnih skupin. Predstavili so mu predlog prvih ukrepov, ki naslavljajo digitalizacijo javne uprave, podjetniškega okolja in zdravstva, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.