Zgornjegorenjske občine s časovnimi in finančnimi težavami pri obnovi kulturne dediščine

Radovljica/Jesenice/Vrba, 6. junija - Župani občin Zgornje Gorenjske in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so se ta teden dogovorili za nadaljnje izboljšanje dialoga pri pripravi projektov obnove objektov kulturne dediščine. Želijo si tudi več državnih sredstev za ta namen, med ključnimi projekti pa so izpostavili Ruardovo graščino in območje Vrbe.