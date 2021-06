Na borzah v New Yorku uvodoma rast tečajev

New York, 4. junija - Borze v New Yorku so v uvodnem delu današnjega trgovanja v znamenju rasti tečajev vrednostnih papirjev. Med vlagatelji odmevajo najnovejši podatki s trga dela v ZDA, kjer je so maja v gospodarstvu ustvarili 559.000 novih delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa se je znižala na 5,8 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.