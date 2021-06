Logar v ponedeljek na delovni obisk v Seul

Seul, 4. junija - Zunanji minister Anže Logar se bo v ponedeljek in torek mudil na delovnem obisku v Južni Koreji, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Namen pogovorov z južnokorejskim kolegom Chung Eui-yongom je "nadaljevanje političnega dialoga in poglobitev dvostranskega sodelovanja med državama", so pojasnili.