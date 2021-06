Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 4. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes glede na četrtek zvišal za 0,39 odstotka na 1146,12 točke. Večina delnic v indeksu je zabeležila rast, pocenile so se le delnice Save Re. Borzni posredniki so ustvarili za 1,11 milijona evrov prometa, z okoli 482.000 evrov so bile najprometnejše Krkine delnice.