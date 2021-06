EU potrdila zaprtje zračnega prostora za beloruska letala

Bruselj, 4. junija - Svet Evropske unije se je danes odločil za zaprtje zračnega prostora EU za beloruske letalske družbe, so sporočili iz sveta. Ukrep, za katerega so se zaradi prisilnega pristanka Ryanairovega letala in aretacije opozicijskega novinarja Romana Protaseviča na vrhu konec maja zavzeli voditelji EU, naj bi začel veljati v soboto.