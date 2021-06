Na okoljskem dnevu gospodarstva o zelenem prehodu gospodarstva in družbe

Ljubljana, 4. junija - Danes je na GZS potekal 20. okoljski dan gospodarstva, ki je bil osredotočen na verige vrednosti v gospodarstvu in na njihovo vlogo pri prehodu gospodarstva in tudi širše družbe v podnebno nevtralno, krožno prihodnost. Za uspešen prehod bo potrebno povezovanje, sodelovanje in zaupanje različnih gospodarskih in tudi družbenih deležnikov.