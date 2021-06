Na slovensko-italijanski meji v kratkem znova mešane policijske patrulje

Brdo pri Kranju, 4. junija - Slovenija in Italija bosta mejo med državama v kratkem znova začeli nadzirati z mešanimi policijskimi patruljami, sta se na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju dogovorila slovenski notranji minister Aleš Hojs in njegova italijanska kolegica Luciana Lamorgese. Spregovorila sta tudi o razhajanjih glede evropskega pakta o migracijah in azilu.