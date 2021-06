Danes začetek kampanje #IzberiLjubezen

Ljubljana, 4. junija - Mirovni inštitut, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in inštitut Danes je nov dan so danes začeli kampanjo #IzberiLjubezen, s katero želijo opozoriti na razraščajoči pojav sovražnega govora v regiji. Potekala bo do avgusta 2021, v njej pa želijo nagovoriti predvsem mlade, da sooblikujejo nove družbene norme komunikacije na spletu.