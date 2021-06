S sistemom C-ITS do varnejših evropskih cest

Ljubljana, 4. junija - Platforma C-Roads od leta 2016 izvaja harmonizacijo inteligentnih kooperativnih transportnih sistemov oziroma C-ITS. Gre za tehnologije, s katerimi so opremljeni kritični cestni odseki po vsej Evropi in omogočajo večjo varnost na evropskih cestah. Na današnjem dogodku #SafeRoadsTODAY so predstavili najnovejše aktivnosti pri uvajanju teh sistemov.