Znana logotip in slogan slovenskega predsedovanja Svetu EU

piše Blaž Mohorčič

Ljubljana, 4. junija - Slovenija bo Svetu Evropske unije predsedovala pod sloganom Skupaj. Odporna. Evropa., so danes sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Predstavili so tudi logotip predsedovanja, ki ga sestavljata podoba Triglava in sedem zlatih zvezd. Zagnali so spletno stran predsedovanja, pri čemer se je premier Janez Janša zavzel za združeno EU.