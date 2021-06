V načrtu priprava strategije razvoja kmetijstva in podeželja za celotno Vipavsko dolino

Ajdovščina, 4. junija - Vodja oddelka za gospodarstvo in razvoj Občine Ajdovščina Janez Furlan je na konferenci ob zaključku petletnega projekta Life ViVaCCAdapt napovedal izdelavo strategije razvoja kmetijstva in podeželja za celotno Vipavsko dolino, ki bo morala vsebovati tudi komponente prilagajanja na podnebne spremembe, s čimer so se ukvarjali v projektu.