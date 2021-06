V bližini Gorskega Karabaha ubiti trije ljudje, tudi novinarja

Baku, 4. junija - V bližini Gorskega Karabaha so bili danes ubiti trije ljudje, dva azerbajdžanska novinarja in še lokalni vladni predstavnik. Še štirje ljudje so bili v eksploziji mine ranjeni. Do incidenta je prišlo v okrožju Kalbadžar, ki so ga azerbajdžanske sile lani med spopadi iztrgale Armencem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.