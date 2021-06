Andyju Megardu in Jill Ries prva nagrada Outsiderjevega natečaja Hiša iz zemlje

Ljubljana, 4. junija - Andyja Megarda in Jill Ries so v četrtek razglasili za zmagovalca letošnjega mednarodnega natečaja Hiša iz zemlje, ki ga revija Outsider organizira v sodelovanju s Centrom za kreativnost. Od 469 elaboratov so izbrali šest projektov, ki prejmejo prvo, drugo in tretjo nagrado ter tri posebna priznanja za zasnovo bivalnega objekta iz zbite zemlje.