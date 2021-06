Maša Peče za STA: Na Kurji Polti želim prikazati unikatne pristope k žanrskemu filmu

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 5. junija - Po lanski odpovedi zaradi korone se prihodnji teden v kino in na splet vrača festival Kurja Polt. Osma izdaja bo zaradi razmer bolj sodobna, programerka in producentka Maša Peče pa si jo je zamislila tako, da bi gledalce znova privabili v kino s programom, v katerem je moč najti "kaj smešnega, kaj odpičenega, kaj romantičnega in tudi kaj seksi".