Na Koroškem po novem na ogled tudi muzejska zbirka o čevljarski obrti

Slovenj Gradec, 6. junija - Nekdaj močna čevljarska obrt je v Slovenj Gradcu dobila svoje mesto. Pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja so minuli teden za javnost odprli novo muzejsko zbirko o čevljarski delavnici Levovnik. Po obnovi stavbe so jo uredili na primarni lokaciji, zbirka pa po navedbah muzeja predstavlja bogato in pomembno kulturno dediščino mesta.