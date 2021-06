Pri Christie's bodo dražbo prvič posvetili le umetnicam

Pariz, 5. junija - Avkcijska hiša Christie's bo v Franciji dražbo prvič posvetila le umetnicam. Dražba bo obsegala tako 500 let stare kot tudi sodobne slike, pa tudi skulpture, knjige in podpisana pisma, fotografije, gravure, nakit in drugo. Predstavili bodo dela več kot 30 umetnic različnih narodnosti, ki so med 16. in 21. stoletjem zaznamovale umetnostno zgodovino.