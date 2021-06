Argentina - Slovenija 0:3 (-19, -22, -18)

Rimini, 4. junija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v ligi narodov v Riminiju potrjuje svoje napovedi, da se misli boriti za vrh. Na peti tekmi je danes zabeležila še četrto zmago, po Italiji, Poljski in Nizozemski je padla tudi Argentina. In to spet brez izgubljenega niza, izid je bil 3:0 (19, 22, 18), s tem pa je začasno prevzela tudi vodstvo v ligi.