V začetku leta nižje cene zemeljskega plina in elektrike

Ljubljana, 4. junija - Povprečne cene zemeljskega plina in električne energije so bile v prvem letošnjem četrtletju nižje kot leto prej. Gospodinjski odjemalci so za zemeljski plin plačali odstotek manj, za elektriko štiri odstotke manj, negospodinjski odjemalci pa za plin dva odstotka manj, za elektriko pa tri odstotke manj kot v prvem četrtletju lani.