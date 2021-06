SAZU z novimi rednimi, izrednimi in dopisnimi člani

Ljubljana, 4. junija - Na skupščini Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki je potekala v četrtek, so članice in člani izvolili nove redne, izredne in dopisne člane. Novoizvoljeni člani - pet rednih, šest izrednih in deset dopisnih članov - bodo članske listine prejeli na slavnostni podelitvi, ki bo 17. junija, so sporočili iz SAZU.