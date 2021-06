Prioritete predsedovanja Svetu EU odpornost, prihodnost, pravna država in varnost

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana, 4. junija - Slovenija je svoj šestmesečni program predsedovanja Svetu Evropske unije zasnovala na štirih prednostnih področjih. Pod sloganom Skupaj. Odporna. Evropa. si bo prizadevala za okrevanje in večjo odpornost EU, razmislek o prihodnosti Evrope, krepitev pravne države in evropskih vrednot ter varnost in stabilnost v evropski soseščini.