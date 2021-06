Na Filipinih kazenska ovadba zoper nekdanjega izvršnega direktorja Wirecarda

Manila, 4. junija - Preiskovalci na Filipinih so vložili kazensko ovadbo zoper nekdanjega izvršnega direktorja nemškega ponudnika plačilnih storitev Wirecard Jana Marsaleka in nekaterih drugih posameznikov, ki so vpleteni v goljufijo, zaradi katere je družba lani propadla, sporočilo tamkajšnjega pravosodnega ministrstva povzema nemška tiskovna agencija dpa.