Neznanec v Pivoli v potok odložil večje količine odpadnega blata

Hoče, 4. junija - Za zdaj neznani storilec je na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica kar v potok nad tamkajšnjim botaničnim vrtom odložil večje količine odpadnega oziroma grezničnega blata. Kot je sporočil hoški župan Marko Soršak, so bili o tem na občini obveščeni v četrtek pozno popoldne, ko so tudi takoj aktivirali policijo, civilno zaščito in ostale pristojne.