V New Yorku so odprli največjo trgovino, posvečeno Harryju Potterju

New York, 6. junija - V četrtek je v New Yorku vrata odprla največja trgovina na svetu, posvečena Harryju Potterju. Težko pričakovano trgovino je ob odprtju obiskalo več sto v šolske uniforme Bradavičarke oblečenih čarovnikov in čarovnic, ki so pozirali za fotografe ob velikanskih čevljih Hagrida Ruralusa, pomerjali quidditch puloverje in pili maslenušek.