V DZ slovesno ob razglasitvi dopolnitve ustave s pravico do znakovnega jezika

Ljubljana, 4. junija - Poslanci so osmi dan po sprejetju danes soglasno tudi razglasili ustavni zakon, po katerem se ustava dopolnjuje s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Določa pa tudi, da svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon. V veliki dvorani DZ razglasitev ustavnega zakona obeležujejo s posebno slovesnostjo.