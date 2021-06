Slovenija bo Svetu EU predsedovala pod sloganom Skupaj. Odporna. Evropa.

Ljubljana, 4. junija - Slovenija bo Svetu Evropske unije predsedovala pod sloganom Skupaj. Odporna. Evropa. Kot so ob tem pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), so slogan izbrali kot odziv na izzive, s katerimi se spoprijema EU, in kot odgovor na vprašanja glede prihodnjega razvoja. Objavili so tudi logotip, ki simbolizira povezanost Slovenije in EU.