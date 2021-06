Ljubljana, 4. junija - Poslanec Levice Miha Kordiš se bo danes odzval na predlagane zakonodajne rešitve na področju trga dela in sociale; izjava bo pred ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na Štukljevi 44 v Ljubljani, po koncu novinarske konference ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki se začne ob 9.30, so sporočili z Levice.