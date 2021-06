Cene nafte rahlo navzgor

Singapur, 4. junija - Cene nafte so v današnjem azijskem elektronskem trgovanju zabeležile rahlo rast. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je k temu prispevalo nadaljnjo sproščanje protikoronskih ukrepov v ZDA, EU in na Kitajskem. Na naftni trg pa medtem negativno vpliva zaostrovanje razmer v nekaterih večjih azijskih in južnoameriških državah.