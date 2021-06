Čančar z Denverjem v polfinalu zahoda, konec za branilce naslova

Denver, 4. junija - Košarkarji Denverja so v severnoameriški ligi NBA ponoči v gosteh ugnali Portland s 126:115 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale. Slovenski košarkar Vlatko Čančar tokrat v dresu zmagovalcev ni dobil priložnosti za igro. Izpadli pa so branilci naslova Los Angeles Lakers, ki jih je prav tako s 4:2 izločil Phoenix.