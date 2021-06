Teksaška srednješolka v maturantskem govoru kritizirala nov državni zakon proti splavu

Dallas, 4. junija - Teksaška srednješolka Paxton Smith je v svojem govoru na zaključni maturantski slovesnosti ostro kritizirala nov zakon države Teksas, ki omejuje pravico do splava, in ga označila za vojno napoved pravicam žensk. Najstnica je šoli v kontrolo predložila povsem drug govor o televiziji in medijih, nato pa ga na slovesnosti zamenjala.