Slovenci po štirih krogih na četrtem mestu

Rimini, 3. junija - Dobre igre slovenskih odbojkarjev v ligi narodov se odražajo tudi na lestvici. Izbranci Alberta Giulianija so po štirih krogih na četrtem mestu, s tremi zmagami in porazom zaostajajo le za Francozi, Rusi in Poljaki, slednji so boljši le zaradi količnika med danimi in prejetimi točkami.