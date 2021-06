Nemci zadržali nalet Nizozemcev za finale s Portugalsko

Szekesfehervar, 3. junija - Mlada nemška nogometna reprezentanca je druga finalistka evropskega prvenstva do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem. V Szekesfehervarju so premagali Nizozemsko z 2:1 (2:0). V finalu pa jim bo v ljubljanskih Stožicah nasproti stala Portugalska, ki je v Mariboru ugnala Španijo z 1:0.