New York, 3. junija - Tečaji delnic na newyorških borzah so trgovalni dan, kljub dobrim podatkom s trga dela, končali v rdečem. Največje padce je doživel tehnološki indeks Nasdaq, delnice podjetij Appla in Amazona so se namreč znižale za več kot odstotek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.