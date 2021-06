Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 6.)

Ljubljana, 3. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o epidemiološkem stanju pri nas, o novih pogojih za prehajanje italijanske in avstrijske meje ter o obisku ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch v Srbiji. Pisale so tudi o prihajajočem obisku italijanske notranje ministrice v Sloveniji.