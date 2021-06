Slovenski dvojec na 500 m neposredno v finale EP v Poznanju

Poznanj, 3. junija - V Poznanju se je danes začelo evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, kjer slovenske barve zastopa peterica reprezentantk in reprezentantov. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta iz kvalifikacij v K2 500m napredovali neposredno v finale A, v polfinale na 1000 oziroma 500 metrov pa sta se uvrstila Jošt Zakrajšek in Rok Šmit.