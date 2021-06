Obeležujemo mednarodni dan otrok žrtev nasilja

Ljubljana, 4. junija - Danes obeležujemo mednarodni dan otrok, ki so žrtve fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja. Položaj žrtev se je v epidemičnem letu poslabšal, strokovnjaki so opozarjali, da so žrtve težje klicale na pomoč. Nedavno so sicer poslanci sprejeli zakon o ustanovitvi prve hiše za otroke v Sloveniji, kjer bodo otrokom nudili celostno obravnavo.