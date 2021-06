Za samotestiranje se odloča več osnovnošolcev kot srednješolcev

Ljubljana, 3. junija - Za samotestiranje se je v osnovnih šolah doslej odločilo nekaj več kot 30 odstotkov učencev, v srednjih šolah pa nekaj več kot petina, kažejo podatki, ki so jih za STA posredovali z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Približno petina je tudi tistih, ki so se za samotestiranje odločili v osnovnih šolah s prilagojenim programom.