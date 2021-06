V Trebnjem prvi korak za nadzidavo in preureditev doma starejših

Trebnje, 3. junija - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in trebanjski župan Alojzij Kastelic sta v Trebnjem podpisala pogodbo o prenosu občinskega lastniškega deleža in vložkov v tamkajšnji Dom starejših občanov na državo. Občina je domu s tem omogočila kandidiranje za evropsko podporo pri njegovi nadzidavi in preureditvi.