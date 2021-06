Komisija DZ poziva vlado k financiranju javne službe STA

Ljubljana, 3. junija - Komisija DZ za nadzor javnih financ poziva vlado, da v treh dneh zagotovi financiranje izvajanja javne službe STA na podlagi letnega poslovnega načrta STA, kot je opredeljeno v sedmem protikoronskem zakonu. O tem naj komisiji poroča v sedmih dneh, se glasi sklep, ki so ga na današnji nujni seji sprejeli z osmimi glasovi za in štirimi proti.