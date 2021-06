Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu na obisku pri Slovencih v Srbiji

Beograd, 3. junija - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je bila v sredo in danes na obisku pri slovenski narodni skupnosti v Srbiji. Srečala se je tudi s srbsko ministrico za človekove in manjšinske pravice ter socialni dialog Gordano Čomić ter beograjskim nadškofom Stanislavom Hočevarjem.