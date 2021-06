O pokrajinski zakonodaji bodo v novogoriški občini lahko odločali tudi občani

Nova Gorica, 3. junija - Pripombe o predlogu pokrajinske zakonodaje, ki jih bo državni svet (DS) sprejemal do 1. julija, bodo v novogoriški občini pripravili na poseben način. K razpravi bodo povabili občane in zainteresirane organizacije, ki se bodo na javnem posvetu najprej seznanili s predlogom zakonodaje, nato pa nanj dali svoje pripombe in predloge.