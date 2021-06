V Levici pred gradnjo drugega tira poudarjajo pravice delavcev

Ljubljana, 3. junija - V Levici pred prihodom turških delavcev, ki bodo gradili drugi tir med Divačo in Koprom, pozivajo k spoštovanju njihovih pravic. Od vlade in ministrstva za delo zahtevajo, da preprečita kršitve in izvedeta nadzor nad spoštovanjem delavskih in človekovih pravic tujih delavcev pri aktualnih infrastrukturnih projektih v državi.